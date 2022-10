Natuurpunt wil zeldzaam heidegebied in Moerbeke en Wachtebeke herstellen

Het natuurgebied Heidebos is zowat 100 hectare groot en spreidt zich uit over het grondgebied van Moerbeke en Wachtebeke. Het is een van de weinige overgebleven plekken in Vlaanderen waar nog struikheide groeit. "De verdwijning van die heide zien we in heel Europa. Daarom vinden we dat het nu tijd was om actie te ondernemen", zegt conservator Gert Du Cheyne.