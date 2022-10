Netflix haalt meer abonnees binnen dan verwacht en is (voorlopig) opnieuw de grootste

Het afgelopen kwartaal heeft Netflix 2,4 miljoen nieuwe abonnees binnengehaald. Dat beschouwt de streamingdienst als een overwinning. In de eerste zes maanden van dit jaar speelde Netflix nog 1,2 miljoen abonnees kwijt. "Na een moeilijke eerste semester, denken we op weg te zijn naar een opnieuw versnelde groei. Het belangrijkste is om abonnees tevreden te stellen" klinkt het in een mededeling aan de aandeelhouders.

Momenteel heeft Netflix ruim 223 miljoen abonnees. Daarmee doet de streamingdienst het beter dan het record van eind 2021, toen er 221,8 miljoen abonnees waren. Netflix mikt op 227,6 miljoen abonnees tegen het einde van het jaar.

Netflix is voorlopig opnieuw het grootste streamingbedrijf, voor Walt Disney Co. Het moederbedrijf van streamingdiensten Disney+, ESPN Plus en Hulu stelde in augustus 221 miljoen abonnees te tellen. Begin november maakt Disney zijn nieuwste cijfers bekend.

Omdat het bedrijf -net als zijn concurrenten Apple, Amazon, HBO en Disney- stevig blijft investeren, is de winst in het derde kwartaal licht gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar: 1,4 miljard dollar ten opzichte van 1,45 miljard.

De omzet nam op jaarbasis met 6 procent toe tot 7,9 miljard dollar, waarmee het bedrijf veel minder hard groeide dan tijdens de pandemie. Netflix, dat het hardst groeit buiten de Amerikaanse thuismarkt, had ook last van de sterke dollar.