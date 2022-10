Opening nieuw Antwerps ziekenhuis Cadix (opnieuw) uitgesteld: "Door logistieke crisis komen niet alle onderdelen op tijd aan"

"Wij geraken niet op tijd aan looddeuren, ventilatiesystemen en koelgroepen voor de medische beeldvorming. Zonder deze uitrusting mogen we wettelijk ook niet opengaan", zegt schepen voor Gezondheidszorg Els Van Doesburg (N-VA) en voorzitter van de raad van bestuur van ZNA. "We moeten dus wachten tot alles geleverd en geïnstalleerd is. Daarom hebben we in samenspraak met de opdrachtnemer K.EUR Development beslist om de opening met een half jaar uit te stellen."