Oostende is boos omdat er geen treinen rijden in herfstvakantie

Oostende vindt dat Infrabel beter had moeten overleggen over het afschaffen van treinen tijdens de herfstvakantie. Door werken aan de sporen zullen er negen dagen geen treinen rijden tussen Brugge en Oostende. Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) heeft begrip voor de werken maar vindt dat Infrabel met de stad had moeten praten over het tijdstip van die werken.