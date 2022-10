Op zes jaar tijd zamelde Limburg al meer dan 4 miljoen kurken in: "Ideaal om je huis mee te isoleren"

Sinds 2016 bundelen Beweging.net Limburg, dagcentrum Het Roer (Covida), Recycork De Vlaspit en Limburg.net de krachten om in heel de provincie kurken in te zamelen. De samenwerking lijkt goed te werken, want elk jaar worden er meer kurken ingezameld. In 2016 werd er 3.172 kilogram kurken ingezameld, maar in 2021 was dit al meer dan 11.400 kilogram. Alle ingezamelde kurken uit scholen, inzamelpunten of recyclageparken worden in het dagcentrum Het Roer gesorteerd en die kurken worden daarna gerecycleerd door het bedrijf Recycork De Vlaspit, want je kan nog heel wat doen met kurk.