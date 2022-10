"Ik schrijf het soms voor tegen de richtlijnen in, om druk van de ketel te halen": artsen en verpleegkundigen getuigen in "Pano" over antipsychotica bij ouderen

Registratie

Nancy schetst de schrijnende situatie in één woonzorgcentrum. Dat betekent uiteraard niet dat zo'n gang van zaken wijdverspreid is. De situatie is ook niet te vergelijken met de verdachte overlijdens in een woonzorgcentrum in Oostrozebeke, waar vermoedelijk uit kwaad opzet insuline werd toegediend aan bewoners, die nadien overleden.

Er zijn duidelijke procedures voor medicijnen in woonzorgcentra, en de apotheek levert medicatie ook steeds vaker aan op maat van de bewoner. Toch schort het nog soms bij de registratie van medicijnen in de woonzorgcentra. Uit een steekproef van het Agentschap Zorg en Gezondheid en de Zorginspectie blijkt dat in 8 op de 10 woonzorgcentra waar medicatie wordt klaargezet, dit consequent wordt geregistreerd voor de start van de medicatieronde. Op het moment van toedienen blijkt in 4 op de 10 gevallen dat de medicatie niet altijd identificeerbaar is.