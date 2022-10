In 6 op de 10 woonzorgcentra werken artsen nog met papieren medische dossiers: “Maakt het moeilijk om medicatie, zoals antipsychotica, op te volgen”  

Meer handen aan het bed, het is een hartenkreet die al vaak is geuit vanuit de sector richting de Vlaamse regering. Maar ook digitalisering kan het medicatiebeleid verbeteren, en dat is dan weer voer voor het federale niveau. In 65 procent van de woonzorgcentra worden medische dossiers nog op papier bijgehouden, blijkt uit een bevraging van Domus Medica, het Agentschap Zorg en Gezondheid en Crataegus. In die dossiers staat bijvoorbeeld welke medicatie huisartsen voorschrijven en waarom precies. Maar medicatie opvolgen is in die papieren dossiers niet altijd even eenvoudig.

De systemen van de woonzorgcentra zijn namelijk niet afgestemd op die van de huisartsen. “Het is dus niet mogelijk om digitaal informatie uit te wisselen rond een patiënt”, zegt Katrien Cordemans, die coördinerend arts is een woonzorgcentrum, “tenzij je dat allemaal nog eens overneemt in je eigen praktijk in het elektronisch dossier.” Dubbel werk, dus. “Dat is eigenlijk een ongelooflijke discriminatie, als je weet wat er digitaal nu al mogelijk is voor ambulante patiënten”, zegt Cordemans.