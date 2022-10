Nog steeds geen doorbraak in onderzoek Sally Van Hecke, parket van Antwerpen geeft nieuwe stand van zaken

"Het is niet de eerste keer dat we zo'n stand van zaken geven", zegt Kristof Aerts van het parket. "Dat komt omdat het een dossier is dat heel wat mensen beroert ondanks dat de feiten dateren van 1996." Al is een update geven in dit dossier volgens het parket niet altijd evident. "Er gebeurt veel technisch wetenschappelijk onderzoek en dat speelt zich vaak achter de schermen af. Toch vonden we het nu een gepast moment omdat het al lang geleden was dat we zo'n stand van zaken gegeven hadden."