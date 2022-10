"Journalisten nog te vaak slachtoffer van agressie en onveilige werkomstandigheden", zegt Beroepsvereniging voor journalisten 

"Agressie tegenover journalisten is sowieso een probleem", zegt VVJ-voorzitter Pol Deltour. "Dit jaar zijn er tot nog toe 13 gevallen van agressie gemeld bij de VVJ. Dat zijn geen spectaculaire cijfers, maar het reële cijfer ligt ongetwijfeld een stuk hoger. Nogal wat journalisten kiezen ervoor om geen melding te doen, omdat ze een escalatie willen vermijden. Nochtans raden we altijd aan om wel klacht in te dienen. Enkel zo krijgen we een goed zicht op hoe het zit met agressie tegen journalisten en hoe die evolueert."