James Webb-ruimtetelescoop maakt haarscherpe nieuwe foto van iconische "zuilen der schepping"

De James Webb-ruimtetelescoop is de krachtigste die ooit is gelanceerd. Het is een samenwerking tussen de Europese ruimtevaartorganisatie (ESA) en hun Amerikaanse en Canadese collega’s van de NASA en de CSA. Webb bevindt zich op 1,6 miljoen kilometer van de aarde en speurt daar naar het licht van sterren dat al miljarden jaren onderweg is.