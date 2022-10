Russische president Poetin kondigt staat van beleg af in vier geannexeerde provincies in Oekraïne

Rusland annexeerde de vier provincies eind september. Al is niet helemaal duidelijk of de grenzen van het "nieuwe Russische grondgebied" overeenstemmen met de Oekraïense provinciegrenzen. Want sommige provincies zijn maar voor een deel in handen van de Russen. Oekraïne en het Westen erkennen de annexatie niet. Oekraïne is ook met een tegenoffensief bezig, dat vooral in het oosten van het land grote successen opleverde.

Hoewel Rusland de bevolking in het zuiden, in de provincie Cherson, waarschuwt voor tegenaanvallen van Oekraïne op burgerdoelwitten en oproept tot evacuatie, schuift de frontlijn er maar mondjesmaat op. Oekraïne beschuldigt Rusland dan ook van "propaganda". "De Russen proberen de bevolking van Cherson af te schrikken met valse nieuwsbrieven over aanvallen van ons leger op de stad en zetten een propagandashow op met een evacuatie", zegt het hoofd van het presidentiële kantoor op Telegram.