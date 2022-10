Brusselse politicus Guy Vanhengel laste net als Meryame Kitir noodgedwongen pauze in: "Na mijn afwezigheid heb ik me anders georganiseerd"

Kitir is niet de eerste Belgische politicus die even alles op een rijtje moet zetten. Eerder moest ook Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) verstek geven: "Ik ging te diep en te lang in het rood." Ook Sven Gatz (Open VLD), Imade Annouri (Groen), Valerie Van Peel (N-VA), Meyrem Almaci (Groen), Tom De Meester (PVDA), Renate Hufkens (N-VA) en Francesco Vanderjeugd (Open VLD) worstelden al eens met de competitie en werkdruk binnen de politiek. Sommigen drukken de pauzeknop in, anderen geven er de brui aan en trekken zich volledig terug.



"Ik denk dat er nu veel meer politici durven voor uitkomen dat het even moeilijk gaat. Vroeger waren die er ook, maar weinigen kwamen daarmee naar buiten", herinnert Guy Vanhengel zich. Vanhengel is zelf ook ervaringsdeskundige. In 2005 nam hij voor een halfjaar afstand van de politiek omwille van de werkdruk en zijn mentaal welzijn. "Het is goed dat collega's nu gewaarschuwd worden dat ze ook aan het mentaal welzijn moeten blijven werken."