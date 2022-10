Raamkozijn komt op arbeider terecht nabij De Brouckèreplein in Brussel

In eerste instantie meldden enkele voorbijgangers aan onze redactie dat de man er heel slecht aan toe was: hulpdiensten leken aangeslagen en vertrokken zonder zwaailichten of sirenes. Maar de brandweer liet weten dat de man nooit buiten bewustzijn was. Dat wordt ook bevestigd door Ilse Van de keere, woordvoerster van de politiezone. “Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar.”