"Zet die pinkers op!" Veel mensen gebruiken hun richtingaanwijzers niet, maar hoe doe je dat dan correct?

"Pinkers waren een optie zeker?!" Een uitspraak die we al wel eens doen als we ons ergeren op de baan. Laat ons duidelijk zijn, "pinkers" oftewel richtingaanwijzers zijn géén optie. Het gebruik ervan is verplicht. Het is de enige manier waarop we met anderen kunnen communiceren, en dus belangrijk voor de veiligheid in het verkeer.

Mobiliteitsorganisatie Touring voerde een steekproef uit waarbij ze op verschillende locaties bij 2.200 automobilisten keken naar het gebruik van richtingaanwijzers. "We vatten post op bruggen over de E40, E17, E19 en de Brusselse ring en telden op een half uur tijd alle voertuigen die van rijstrook wisselden of een op- of afrit namen. Bijna de helft van de automobilisten gebruikt geen richtingaanwijzer om van rijstrook te veranderen. Zowat 4 op de 10 doen dit ook niet om de snelweg op te rijden of te verlaten", zegt woordvoerder Danny Smagghe. Touring ging ook kijken bij diverse rotondes. "Hier gebruiken bijna 6 op de 10 de richtingaanwijzers niet om een rotonde te verlaten."



Dit onderzoek werd in 2005 voor het eerst gedaan en wordt sindsdien regelmatig herhaald. "De situatie verbetert niet, mensen blijven dezelfde fouten maken. Het is iets waar we de aandacht op moeten blijven vestigen", zegt Smagghe. "Het is belangrijk voor de veiligheid op de weg en bovendien is het niet gebruiken van de richtingaanwijzers een grote bron van ergernis in het verkeer." Touring vermoedt dat nonchalance, toenemende afleiding en gebrek aan kennis de belangrijkste oorzaken zijn en vraagt een blijvende sensibilisering.