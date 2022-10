Ringland reageert positief op overkapping noordelijke Ring tijdens Oosterweelwerken over lengte van 2,8 kilometer: "Meer groen voor buurtbewoners in Merksem en Borgerhout"

Vanavond organiseren de burgerbewegingen Ademloos, Ringland, stRaten-generaal een infoavond in zaal Horta in Antwerpen. Daar zal ook nog over de modal shift worden gepraat. Tegen 2030 moet 50 procent van alle verplaatsingen in de regio Antwerpen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer gebeuren. "Maar daar moeten we nog een serieus tandje bijsteken", zegt Vermeulen. Ook inzake logistiek wil de overheid meer overstappen naar transport via het spoor en het water.