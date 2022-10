Royals - Vermoeide koningin Máxima zonder make-up, prinses Anne ontvangt 007: "We've been expecting you" 

James Bondacteur Daniel Craig (54) heeft uit handen van de Britse prinses Anne op Windsor Castle een onderscheiding gekregen. Craig is benoemd tot Companion of the Order of St Michael and St George, dezelfde eretitel die zijn personage 007 ontving. Dat gebeurde in 1954 waarbij zijn baas M hem prees voor "uitzonderlijke moed". De spion kreeg de onderscheiding zogezegd voor zijn diensten in de toenmalige Britse kolonie Jamaica in de film "Live and let die".



De koninklijke familie postte een foto van de uitreiking op sociale media met de kwinkslag "We've been expecting you, mister Bond". Het bekende zinnetje uit de Bondfranchise waarmee onder anderen de slechteriken hem verwelkomen. De onderscheiding maakt van Craig geen "Sir", dat is enkel voor wie de hogere rang van ridder toebedeeld krijgt, zoals popzanger Elton John en F1-rijder Lewis Hamilton.