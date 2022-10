Militair doelwit of schending van oorlogsrecht: vallen de aanvallen van Rusland op energiecentrales in Oekraïne te rechtvaardigen?

Het Russische leger heeft de voorbije weken al verschillende energiecentrales in Oekraïne aangevallen en vandaag was het weer prijs. Een Russische raket kwam neer op een thermische centrale in Boersjtin in het westen van Oekraïne, waarop een brand uitbrak.

Energiecentrales aanvallen, is een doelbewuste strategie van Rusland om Oekraïne op de knieën te krijgen, door de bevolking - met de winter op komst - letterlijk in de kou te zetten. Maar je zou je kunnen afvragen of die energiecentrales ook niet deels militaire doelwitten zijn. En of die centrales aanvallen dus gerechtvaardigd is.