Collega en vriend Saïd Boumazoughe over verlies Noureddine Farihi: "Voor jullie was hij Mo'ke uit "Thuis", voor ons de man die alle drempels heeft overwonnen"

Het overlijden van acteur Noureddine Farihi komt hard aan, niet het minst bij vriend en collega Saïd Boumazoughe. "Hij was meer dan een vriend. Hij was mijn mentor, mijn artistieke vader", vertelt hij in "De wereld vandaag" op Radio 1. Als één van de eerste acteurs van Noord-Afrikaanse origine in een Vlaamse soap, was hij bovendien een groot voorbeeld. "In jullie ogen is hij misschien maar Mo'ke uit "Thuis", voor ons was hij degene die alle drempels heeft overwonnen."