Akkoord in de maak op de luchthaven Charleroi, maar onduidelijk of luchthaven vandaag opengaat

De actie maandag leidde tot ongeziene chaos op de luchthaven van Charleroi. Zowel maandag als dinsdag werd het luchthavengebouw gesloten voor vertrekkende reizigers, wat leidde tot een massa volk aan de ingang. Gisteren mochten reizigers af en toe wel binnen, maar ook dat verliep erg moeizaam.

Er lijkt nu een akkoord in de maak tussen de vakbonden van het personeel op de luchthaven van Charleroi en vertegenwoordigers van de luchthaven en de Waalse regering. Gisteravond was er overleg. Alle partijen bevestigden dat er "een mogelijke denkpiste op tafel gelegd is die kunnen werken voor de vakbonden en voor de luchthaven." Volgens dat voorakkoord zou er voorlopig geen tweede beveiligingsbedrijf komen, zeggen de vakbonden. Dat zou er pas komen in 2025, als het aantal reizigers blijft groeien. De vakbondsafgevaardigden hebben het voorakkoord aanvaard en zullen het vandaag voorleggen aan hun leden.

Het is nog niet duidelijk of de luchthaven van Charleroi vandaag wel weer open zal zijn, en of er reizigers kunnen vertrekken. Philippe Verdonck, de CEO van Brussels South Charleroi Airport, gaf gisteren aan dat hij hoopt dat de luchthaven morgen -donderdag- opnieuw normaal kan openen.