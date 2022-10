Steunbalk valt door plafond in kleuterklas in Zottegem: "Er was niemand aanwezig, dus er vielen gelukkig geen gewonden"

In een kleuterklas van SBS De Smidse in Erwetegem bij Zottegem is een betonnen steunbalk naar beneden gevallen. Dat gebeurde 's nachts, dus er waren geen kleuters of leerkrachten in de klas. "De leerlingen die normaal les volgen in het lokaal, worden tijdelijk ondergebracht in een andere lokaal", zegt burgemeester Evelien De Bodt (N-VA).