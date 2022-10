Storm Armand is een feit: "Armand Pien zou ontgoocheld zijn dat de storm niet meer teweegbrengt"

Portugal zit samen met Luxemburg, Frankrijk, Spanje en ons land in de zogenoemde meteorologische zuidwestgroep. "Europa is ingedeeld in verschillende groepen", legt Dehenauw uit. “Iedere groep maakt elk jaar zijn eigen lijst met namen. Het land dat als eerste code oranje uitroept voor wind, mag de storm een naam geven. Dat land put dan uit de lijst die bepaald is binnen zijn groep. Eens de storm een naam heeft gekregen, blijft die overal in Europa dezelfde. Ook als de storm naar een land uit een andere groep trekt.”