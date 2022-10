Britse premier Liz Truss verliest opnieuw regeringslid: minister van Binnenlandse Zaken Suella Braverman stapt op

In het Verenigd Koninkrijk neemt Suella Braverman ontslag als minister van Binnenlandse Zaken. In haar ontslagbrief, die enkele duidelijke sneren bevat naar de Britse regering, geeft ze aan dat haar ontslag "de enige juiste keuze is nadat ze een technische inbreuk op de regels had gepleegd". Braverman had namelijk een officieel document verzonden via een privaat e-mailadres. Het is de tweede verschuiving in een week tijd in de nieuwe regering van premier Liz Truss.