Tien maanden cel met uitstel voor Antwerpenaar die partner niet genoeg helpt na dodelijke dosis speed

De twee kenden elkaar nog maar pas. Nadat de vrouw bij hem thuis speed had genomen, klaagde ze over pijn in de borst en viel ze in de zetel. De man riep uit het raam dat iemand een ziekenwagen moest bellen. Nadat er geen reactie kwam, gooide hij water over haar en paste hartmassage toe. Toen begon de vrouw opnieuw te ademen. Ze was nog wel bewusteloos. De man ging slapen en merkte de volgende ochtend dat de vrouw had gebraakt. Hij gaf haar opnieuw hartmassage maar ze reageerde niet meer.