Vanaf volgend jaar geeft Gent subsidies voor opvang regenwater bij bestaande woning

Gent breidt het principe van de subsidie voor groendaken uit. Die subsidie wil mensen ondersteunen die iets willen doen aan de klimaatverandering. Met die gedachte in het achterhoofd komen er nu nog enkele subsidies bij. Schepen Tine Heyse (Groen): "Ik denk dat we allemaal wel weten dat we meer moeten doen om ons aan te passen aan de klimaatwijziging. We moeten leren omgaan met periodes van droogte die afgewisseld worden met intense regens. Daarom kiezen we ervoor om meer maatregelen te subsidiëren."