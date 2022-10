Vlucht gemist door stakingen op de luchthaven van Charleroi? Dit zijn je rechten

Maar wat dan met de mensen die maandag of dinsdag niet met Ryanair vlogen en hun bestemming niet hebben gehaald? "Er is geen specifieke regeling, dus je komt terecht in het algemene systeem ", zegt expert reisrecht Renzo van der Bruggen. "Je moet kunnen aantonen dat je schade hebt geleden. En daar zit je dan met het klassieke probleem: consumenten stappen niet snel naar de rechtbank voor kleine sommen."

"Daarbij komt ook nog eens dat het niet helemaal helder wie verantwoordelijk is, de luchtvaartmaatschappij of het veiligheidspersoneel? En in welke mate zal het stakingsrecht daar een rol in spelen? Een optie is wel om te proberen met een groepsvordering, zoals in de Verenigde Staten een class action genoemd wordt. Test Aankoop zou dat bijvoorbeeld kunnen doen, maar er hangen voorwaarden aan vast, en het is niet helemaal duidelijk of aan al die voorwaarden voldaan wordt."