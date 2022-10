Voedselbank voor huisdieren in Bornem helpt maandelijks zo'n 40 tot 50 honden en katten

Elke maand kunnen de baasjes die het niet breed hebben dierenvoeding voor 2 weken komen halen. Ze staan zelf in voor de andere 2 weken. "Van sponsors Maxi Zoo en fabrikant Versele-Laga krijgen we de voeding gratis. In een klein jaar tijd hebben we op die manier toch meer dan 1.000 kilogram dierenvoeding kunnen uitdelen. Elke keer kunnen we toch zo'n 40 tot 50 dieren helpen", vertelt Jan. Soms kunnen ze ook attributen zoals een plonsbad voor honden, een kattenbak of een krabpaal meegeven. "De mensen zijn ons enorm dankbaar. Als ik onze vrijwilligers het eten zie uitdelen, word ik zo emotioneel dat ik me niet wil laten zien".