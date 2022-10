Kunstmatige "warme hand" moet mensen met dementie 's nachts tot rust brengen

De meest opvallende tool is een "warm hand" dat eenzaamheid en huidhonger moet opvangen. "Bij de gebruiker creëert het een gevoel van geborgenheid door een hand-in-handeffect na te bootsen", verduidelijkt Beyers.



De tool werkt met warmte en stimulatie van drukreceptoren in de vingers en de hand van de bewoner. "Het is een eenvoudige tool met zachte, flexibele en makkelijk wasbare materialen", aldus nog Beyers. "Zorgprofessionals weten dat het vasthouden van een hand echt wel rust kan brengen. Helaas hebben zij zelf niet de tijd om permanent de hand van de bewoners vast te houden."

De toolbox bestaat verder uit draadloze observatie- en detectiemodules die de zorgverleners op de hoogte houden van nachtelijke onrust bij patiënten. De modules kunnen apart of in combinatie ingezet worden.