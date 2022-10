Bijna vervallen? 20, 30 of zelfs 50 procent korting! Voedselbanken zien met lede ogen aan hoe (web)winkels voedseloverschotten verkopen

Foodello is ontstaan in Finland en na een succesvolle start in Nedeland nu ook overgewaaid naar België. De webshop omschrijft zichzelf als een winkel tegen voedselverspilling. Het doet je misschien denken aan Too Good To Go. Via die applicatie kan je bij restaurants of supermarkten hun overschotten van de dag kopen, jawel, met korting. Beide bieden (bijna) vervallen producten aan, maar waar Too Good To Go vertrekt van de supermarkt of het restaurant, gaat Foodello rechtstreeks naar de producent of leverancier. Els Breugelmans is expert retail en marketing van de KU Leuven en geeft meer uitleg in "Laat". "Producten die niet meer in de winkel kunnen belanden, of waar de winkel niet in geïnteresseerd is, gaat men via Foodello aan de eindconsument aanbieden."