Wolven doden tiental dieren in Oudsbergen: "Surplus killing om voorraad aan te leggen"

De afgelopen maanden is er wel vaker vee ten prooi gevallen aan wolven. Is er dan sprake van een piek? “We zitten eigenlijk net over de piek”, weet Joos. “Die ligt vooral in de maanden augustus en september, omdat de welpen dan zelf nog geen prooi kunnen vangen. Nu vangen ze kleine prooien, en naarmate ze daar beter in worden, neemt hun voedselbehoefte weer af.”