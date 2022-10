Wilms in Meerhout groeit fors dankzij energiecrisis: "Meer vraag naar zonnewering en rolluiken"

"Sinds de oprichting in 1975 zijn we elk jaar wel wat gegroeid, maar de laatste jaren is er echt een forse groei door de strengere energienormen en nu ook door de stijgende energiekosten. De vraag naar zonnewering en rolluiken neemt daardoor toe." De nieuwe productiehal zal ook zo duurzaam mogelijk gebouwd worden. "We zetten in op isolatie en we gaan het gebouw bijvoorbeeld ook koelen en verwarmen met geothermie, energie die we uit de bodem halen", vertelt Wilms.

De kosten voor de bouw van de nieuwe productiehal waren oorspronkelijk geraamd op zo'n 10 miljoen euro. "Maar door de stijgende energiekosten en grondstofprijzen is het moeilijk om ons daar op vast te prikken."