Dag tegen Kanker: Laura Lynn bezoekt ziekenhuis in Izegem: “Ik heb al wat traantjes moeten laten."

Laura Lynn draagt ook het gele lintje waarmee ze aangeeft dat ze kankerpatiënten steunt. “Het is een teken dat we beseffen hoe moeilijk ze het hebben. Ik bewaar ze ook elk jaar en leg ze dan bij de foto van mijn papa, mijn grootouders en een technieker van mij die ook is overleden aan de ziekte. Het geeft nog maar eens aan dat iedereen wel mee te maken krijgt in zijn omgeving.”