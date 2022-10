32 YOUCA-jongeren aan de slag in Center Parcs in De Haan

Meer dan 14.000 jongeren uit Vlaanderen en Brussel zijn vandaag aan het werk tijdens deze YOUCA Action Day. Het loon dat ze verdienen, 55 euro, gaat naar het goede doel. YOUCA steunt daarmee projecten van jongeren over de hele wereld. De jongeren mogen zelf hun werkplek kiezen. Bij het vakantiepark Center Parcs waren de jongeren erg welkom.

In Center Parcs in De Haan zijn vandaag 32 jongeren aan de slag. Ze worden op verschillende manieren ingezet. Als keukenhulp, redder, bewakingsagent, animator, redder, winkelbediende… noem maar op. Twee jongeren mochten promotiefilmpjes maken voor TikTok, een andere mag een dagje meelopen met de catering manager van het park. Twee leerlingen hebben wel érg veel geluk: ze mogen vandaag de toerist uithangen, maar moeten daar wel een verslagje van maken op sociale media.

Voor Audrey Vervenne uit Kortrijk valt de werkdag goed mee. “Ik ben vroeger vaak op vakantie geweest in Center Parcs, ik ben altijd graag naar hier gekomen.” Audrey neemt vandaag TikTok-filmpjes op in het hele park. "Het is heel tof, en ik ben heel sociaal, dus dat lukt prima."

Voor YOUCA zal het dagje Center Parcs in ieder geval heel wat opleveren. Elke leerling krijgt voor deze werkdag 110 euro. Ook in andere vestigen van Center Parcs waren jongeren aan de slag. In totaal schenkt het vakantiepark op die manier zo’n 5.500 euro aan YOUCA.