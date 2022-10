8 mensen gearresteerd na huiszoekingen in onderzoek naar drugssmokkel in Antwerpse haven

"Deze organisatie zou gebruik hebben gemaakt van de zogenoemde "switchmethode". Daarbij worden containers uit Zuid-Amerika omgewisseld met Europese containers. Op die manier kan de cocaïne veel gemakkelijker uitgehaald worden", zegt Aerts. Deze bende was al langer actief. "We kijken via de versleutelde berichten uit Sky-ECC-onderzoek terug in het verleden, en zo kunnen we een aantal zaken reconstrueren. In dit geval waren ze actief tussen augustus 2019 en februari 2021 en zou het in totaal gaan om minstens twee ton cocaïne."

Bij de huiszoekingen vond de politie ook meer dan 120.000 euro cash, verschillende telefoons en luxehorloges, een replica wapen en munitie. De onderzoeksrechter heeft beslist om vijf van de acht verdachten weer vrij te laten onder voorwaarden. "Ze mogen bijvoorbeeld niet in het havengebied komen en ze mogen geen activiteiten uitvoeren die met de haven of met transport te maken hebben", vertelt Aerts.

De federale gerechtelijke politie van Antwerpen heeft op dit moment al bijna 340 dossiers geopend na het kraken van de Sky ECC-telefoons.