Aannemer breekt het huis van Ruben af in één dag: "Nadien zag ik hem en mijn 73.000 euro nooit meer terug"

Wanneer Ruben 's avonds thuiskomt, gaat hij nieuwsgierig kijken naar de vorderingen. “Ik zag één grote puinhoop. Op zich niet abnormaal natuurlijk, want bij een totaalrenovatie moet je eerst afbreken. Maar er bleef bijna niets meer over van mijn huis. We hadden geen ramen en deuren meer, het parket was afgebroken, zelfs het plafond was aangepakt. We hadden wel verwacht dat het huis gestript zou worden, maar we begrepen niet waarom ze zelfs onze mooie vloer hadden weggehaald. Dat was helemaal niet nodig.”