8-jarige jongen uit Ingelmunster schrijft schattige brief naar Bellewaerde: "Ik wil de maki's verzorgen"

De brief van Mories Verhaest uit Ingelmunster circuleert ondertussen ook al op sociale media. De jongen is acht en zot van maki-aapjes. In zijn brief schrijft hij dat hij de aapjes schattig en grappig vindt. Hij leest er veel over en slaapt ook met een maki, een knuffel weliswaar. Die kreeg hij toen hij twee was, in het dierenpark Pairi Daiza.

Om zijn droom werkelijkheid te laten worden heeft hij een schattige brief geschreven naar de directeur van Bellewaerde Park in Ieper. Daarin vraagt Mories of hij de maki-aapjes eens mag verzorgen en eten geven.

Mories hoopt dat hij in de herfstvakantie zal mogen meehelpen. Ondertussen wacht hij vol spanning op een positief antwoord van Bellewaerde.