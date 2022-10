Rechtbank veroordeelt Belgische staat voor discriminatie van dove gevangene in Andenne

De dove gevangene had het feit aangeklaagd dat het ontbreken van een gebarentolk de verzoeken tot aanpassing van zijn gevangenisstraf negatief hebben beïnvloed omdat de rapporten gebaseerd waren op foutieve informatie. Ook een uitgangsvergunning werd geannuleerd vanwege de afwezigheid van een tolk tijdens het gesprek voorafgaand aan dit uitje. Hij genoot van geen enkel gevangenisverlof, hoewel hij er sinds 1 april 2020 voor in aanmerking komt. De man vorderde een forfaitair bedrag van 18.500 euro.

De Belgische staat was van oordeel dat de eiser de immateriële schade niet voldoende had aangetoond.

Voor de rechtbank zijn het ongemak, het onbegrip en het morele lijden in deze zaak onbetwistbaar, zonder in overweging te nemen dat het ontbreken van aanpassingen aan de uitvoeringsmodaliteiten of het weigeren van de uitgangstoestemming verband houden met het ontbreken van een tolk.

De Belgische staat werd uiteindelijk veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 2.600 euro als herstel voor de discriminatie waaraan het slachtoffer werd blootgesteld tijdens zijn opsluiting in de gevangenis van Andenne tussen 23 december 2019 en eind juni 2020, nadat geen redelijke aanpassingsmaatregelen zijn genomen gezien de beperking.

De dove gevangene zit nu in de gevangenis van Marneffe. Hij was veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf voor slagen en verwondingen aan zijn partner, een veroordeling die het probatie-uitstel deed vervallen die in 2012 was uitgesproken voor poging tot moord op zijn partner.