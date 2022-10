Antwerpse commissaris aan de slag als agent op WK in Qatar: "Juichen bij doelpunt Rode Duivels? Ik moet neutraal blijven" 

Zijn werk zal zich niet beperken tot maximaal 7 keer 90 minuten. "We zullen dagelijks deelnemen aan briefings. Maar het meeste werk zullen we inderdaad hebben op de wedstrijddagen en de dagen vooraf. Het is een mooie uitdaging om aan zo'n internationale samenwerking mee te doen. Anderzijds is het ook een mooi netwerkmoment. We kunnen wat bijleren over hoe andere landen bepaalde zaken aanpakken."

Het team vertrekt op 17 november, 3 dagen voor het WK van start gaat en het blijft tot 2 dagen na de laatste wedstrijd van de Rode Duivels. Mogen de agenten in het internaionale politiecentrum ook juichen bij een Belgisch doelpunt? "Het zal een beetje van de situatie afhangen. We moeten neutraal blijven, maar voetbal is ook een feest. Iedereen is wel een beetje supporter van zijn eigen land natuurlijk", aldus Lamarque.