Archeologen ontdekken 2.700 jaar oude marmeren reliëfs in Mosoel bij restauratie van vernield erfgoed

In 2017 werd IS in Irak verslagen, en is er naast politiek en economisch herstel ook aandacht voor cultureel herstel. Sinds enkele jaren werken Iraakse en Amerikaanse archeologen samen om de Mashki-site te herstellen in het Iraq Heritage Stabilization Program. Bij die restauratie hebben ze nu een erg waardevolle vondst gedaan: acht marmeren reliëfs van 2.700 jaar oud. Ze tonen erg fijn uitgesneden oorlogstaferelen, druiventakken en palmbomen.