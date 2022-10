Archeologisch onderzoek rond Sint-Genovevakerk in Oplinter: “Was een belangrijk middeleeuws bedevaartsoord”

Het centrum van Oplinter, bij Tienen, wordt binnenkort heraangelegd, maar daarvoor moet eerst een archeologisch onderzoek gebeuren. En er zouden wel eens waardevolle zaken uit de bodem kunnen komen, want Oplinter was vanaf de 12de eeuw een belangrijk bedevaartsoord waar zieken kwamen bidden voor Genoveva, in de hoop dat ze zouden genezen. Vergelijkbaar met wat Scherpenheuvel nu is.