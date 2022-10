Arts uit Pelt die liefdesrivale wilde doden, komt in maart voor rechter: "Scenario zoals je alleen in films ziet"

Nadat ze was gearresteerd, beweerde de arts dat ze nooit in de woning geweest was. Als alibi haalde ze aan dat haar auto nog op de parking stond van het ziekenhuis en ze was ingecheckt met haar badge. Maar door de camerabeelden op de lijnbus, moest de vrouw toch toegeven dat ze in de woning was geweest. Ze gaf aan dat het enkel was om "te praten".

Op 30 maart moet de arts zich voor de correctionele rechtbank verantwoorden voor een poging tot het toedienen van schadelijke stoffen die de dood tot gevolg kunnen hebben, diefstallen in de ziekenhuizen waar ze werkte en belaging.