Aardappelverwerkend bedrijf opent in Poperinge modernste frietfabriek van Europa

Verder gaat ook niets van de aardappel verloren. “Een patat heeft een schilverlies van zowat 8%. Met 40 miljoen aardappelen per week blijft er dus aardig wat schilafval over. Dat wordt verwerkt in veevoeder. Het vocht met zetmeel dat vrijkomt bij het snijproces, kan gebruikt worden bij de productie van behanglijm of papier. Het water dat we gebruiken zuiveren we weer op naar oppervlakte- en drinkwaterkwaliteit. Via een bufferbekken kunnen landbouwers in de regio hier ook gebruik van maken.” Alle aardappelen komen van de velden in de directe omgeving wat voor een duurzaam transportbeleid zorgt. En met 2.500 zonnepanelen op het dak van het vrieshuis en een warmtekrachtcentrale is er voldoende elektrisch vermogen om de site autonoom te laten werken.