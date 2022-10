Babyboom bij bedrijf in Waregem: 21 baby’s in 21 maanden

Bij projectontwikkelaar ION in Waregem werken zo’n 150 mensen. Daarvan zijn 20 medewerkers onlangs papa of mama geworden. “We hebben een heel jong team, dus het is niet verwonderlijk dat er kindjes geboren worden, maar dit is toch wel echt straf”, zegt Lies Van Biervliet van ION. In amper 21 maanden tijd zijn er 21 baby’s geboren, een medewerker kreeg een tweeling, vandaar 20 ouders voor 21 baby's. “Dat is wat puzzelen, maar met de nodige flexibiliteit lossen we dat wel op.”

De babyboom werd in het bedrijf al groots gevierd: met een feestelijke brunch voor ouders én kindjes. “Er lagen speelmatten op de grond en voor de baby’s was er groentepap. Alle medewerkers kregen ook een goodiebag mee naar huis. Het was een drukke dag, maar wel heel plezant”, vertelt Lies enthousiast.

Ook medewerker Daan blikt tevreden terug. Zijn zoontje is ondertussen tien maanden oud. “Het was fijn om eens allemaal samen te zijn. Ik werk nu precies vijf jaar voor ION. Toen ik hier begon dacht ik totaal nog niet aan kinderen, maar nu was de tijd rijp.”

De babyboom bij ION is trouwens nog niet voorbij, want er zijn nog vijf baby’s onderweg.