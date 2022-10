Erfgoedorganisaties Kortenberg schrijven open brief om begraafplaats Sint-Antoniuskerk te behouden: "Ons dorp moet een dorp blijven"

De organisaties beschrijven in hun open brief dat het kerkhof een historische waarde heeft voor het dorp die niets met concessies of vergunningen te maken heeft. Zo is er onder andere een heldenkerkhof voor de oud-strijders van de Eerste Wereldoorlog en een familiegraf van de Baron van Meerbeek. "Ook op het burgerijkerkhof in Kortenberg liggen bijvoorbeeld bekende schrijvers en industriëlen", zegt Vannoppen nog. "Die begraafplaats willen we om dezelfde redenen ook graag behouden."



Als de gemeente toch doorgaat met het plan om het kerkhof te verwijderen, zullen de erfgoedorganisaties verder protesteren, beweert Vannoppen. "Het is een democratie, en we vinden echt dat we een goede reden hebben om de plek te beschermen."