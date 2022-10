Bibliotheek Zwevegem biedt films aan met gratis streaming: "Dvd's worden altijd maar minder ontleend"

De Zwevegemse bibliotheek neemt, als enige in West-Vlaanderen, deel aan het proefproject Cinébib. In het aanbod van Cinébib zitten er veel alternatieve films maar er zijn ook kinderfilms bij, klassiekers en films die prijzen gewonnen hebben.

Thea Libbrecht van de bibliotheek in Zwevegem: "Het is al een tijd dat we minder dvd's uitlenen. Series en kinderfilms lopen nog goed, maar de gewone films gaan minder en minder de deur uit. Heel wat mensen hebben geen dvd-speler meer thuis. En jonge mensen kijken meer en meer via streamingplatformen. Daarom willen we als bibliotheek inspelen op die nieuwe trend."

Het proefproject van Cinébib zal minstens twee jaar lopen. Over heel Vlaanderen en Brussel nemen er een 25-tal bibliotheken aan deel.