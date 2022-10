Tegen 2030 een vaccin tegen kanker? "Dankzij de coronapandemie zit alles in een stroomversnelling"

Dat komt omdat kankercellen veel ingewikkelder zijn om te bestrijden dan een virus zoals corona. "Niet alle kankers lenen zich goed voor vaccinatie. Kankercellen zijn cellen die zich ontwikkelen vanuit de eigen cellen. Een virus is veel gemakkelijker te herkennen, omdat het vanbuitenaf komt. Maar bij iets dat afkomstig is van ons eigen lichaam is dat veel moeilijker", legt Anguille uit. Het coronavaccin was ook een preventief vaccin, "maar dit is eigenlijk iets anders. In de meeste gevallen spreken we over een therapeutisch vaccin. Dan is er al kanker vastgesteld bij een patiënt en dient het mRNA om te behandelen. Dat is een zeer belangrijk verschil", verduidelijkt Eva Lion, experte celtherapie van de UAntwerpen.