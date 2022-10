Bouwvakker (47) sterft bij arbeidsongeval in Emelgem

De bouwvakker van 47 uit Izegem was aan de slag in Emelgem. De man wou een ketting vastmaken aan een zware betonplaat om die op te hijsen met een kraan. Maar terwijl hij bezig was viel een andere betonplaat omver. De man kwam onder de plaat van wel duizenden kilo terecht. Zijn collega's probeerden met een andere kraan de omgevallen plaat weg te duwen, maar alle hulp kwam te laat. De man stierf ter plekke.

Het parket onderzoekt nu hoe het ongeval is kunnen gebeuren en bekijkt of alle veiligheidsvoorschriften gevolgd zijn.