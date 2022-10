CD&V duidt Nathalie Muylle en Robrecht Bothuyne aan als nieuwe ondervoorzitters, Inge Vervotte krijgt plek in partijraad

Ook de partijraad verwelkomt enkele nieuwe leden. Het gaat om Rita Triest, schepen in Liedekerke, Kris Poelaert, burgemeester van Herne, Steven Matheï, burgemeester van Peer, en Inge Vervotte.

Die laatste was tot 2011 minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven. In 2013 verliet ze de actieve politiek om voorzitster te worden van zorgnetwerk Emmaüs. Met de regelmaat van een klok werd ze sindsdien gepolst om terug te keren in de federale of Vlaamse regering.