Colruyt hangt weer plastic flappen aan versmarkt en wil zo 2,3 miljoen euro aan energie besparen

Vroeger hingen er plastic flappen aan de in- en uitgang van de gekoelde ruimte in de Colruyt-winkels. Omdat klanten die niet aangenaam vonden, haalde de supermarktketen ze vanaf 2013 geleidelijk aan weg telkens een winkel werd vernieuwd. Er kwam een luchtgordijn in de plaats.

Maar nu maken de flappen in alle 249 winkels dus tijdelijk een comeback. In zestig vestigingen hangen ze al op, de rest volgt. "Het is minder aangenaam, maar het is voor de goede zaak", zegt Colruyt-woordvoerster Hanne Poppe. Colruyt zegt dat een procedure is uitgewerkt om de flappen indien nodig te ontsmetten.

De keten had de flappen niet allemaal weggegooid om ze af en toe nog eens te kunnen gebruiken, bijvoorbeeld tijdens een hittegolf.