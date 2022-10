Nu de gasprijzen sterk zijn gedaald: is het een goed idee om je voorschotfactuur naar beneden bij te stellen?

In augustus waren de energieprijzen historisch hoog, net als de paniek op de gasmarkten. "Nu zien we dat het weer -de temperaturen zijn hoger dan voorspeld- beter meevalt dan verwacht en dat het doemscenario waarbij de Russische president Vladimir Poetin de gaskraan zou dichtdraaien, toch nog niet gebeurd is," vertelt Hamels in "De wereld vandaag" op Radio 1. De doemscenario's zijn dus niet uitgekomen en daardoor is de gasprijs nu tot wel drie keer lager dan eind augustus.

Wat dan met je voorschotfactuur? Die zijn gebaseerd op de verwachte energieprijzen. "Sommige energieleveranciers hebben in augustus aan hun klanten gesuggereerd om dat voorschot op te trekken, omdat ze dachten dat het nog erger ging worden," zegt Hamels. Pas je dan best je voorschotfactuur weer aan, nu de prijzen lager zijn? "Je moet dan voor jezelf afvragen: heeft die paniek van in augustus bij mij een effect gehad?"

"Als je bijvoorbeeld in de lente van dit jaar een vast contract hebt afgesloten dan heeft die paniek van deze zomer geen effect gehad op jouw factuur, dan moet je dus niets doen. Als je net in augustus een vast contract hebt afgesloten, dan was dat waarschijnlijk een heel duur contract en kan je dat best eens herbekijken."