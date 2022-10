Defensie gaat tegen december 1.500 bijkomende opvangplaatsen voor asielzoekers voorzien

Waar die opvangsite gaat komen, is nog niet bekend. Er wordt in de eerste plaats gekeken naar sites van het leger, de civiele bescherming en de regie der gebouwen. Defensie gaat de opvang wel niet zelf uitbaten.

Eerder vandaag raakte bekend dat Fedasil van de rechter een asielcentrum in Sint-Jans-Molenbeek zo snel mogelijk moet sluiten. Daardoor moet het op zoek naar 400 nieuwe opvangplaatsen. Volgens de gemeente is de situatie stedenbouwkundig niet-conform en ligt het opvangcentrum in een residentiële buurt.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) zal een dossier indienen bij het Brussels gewest om een uitzondering te vragen.